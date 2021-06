Katie Holmes fonda la sua casa di produzione Lafayette Pictures

Katie Holmes ha annunciato di aver fondato la sua casa di produzione Lafayette Pictures in collaborazione con Jordan Yale Levine, Jordan Beckerman e Jesse Korman di Yale Productions.

L'attrice ha collaborato recentemente con il team di filmmaker in occasione del nuovo film di cui è sceneggiatrice, regista, protagonista e produttrice.

Katie Holmes ha infatti completato le riprese del progetto, ancora senza un titolo ufficiale, che ha nel suo cast anche Jim Sturgess, Derek Luke, Melissa Leo e Zosia Mamet. Il film ha come protagonisti due sconosciuti coinvolti in rapporti negativi che si ritrovano ad aver prenotato per sbaglio lo stesso alloggio Airbnb a New York, dove sono obbligati ad affrontare la quarantena e il fastidio recpiroco.

Lafayette Pictures sta attualmente preparando il terzo film di Katie Holmes, Rare Objects, e collaborando allo sviluppo della seire The Watergate Girl in cui l'attrice avrà un ruolo da protagonista.

La star ha dichiarato: "Sono davvero eccitata nell'intraprendere questo percorso lavorando per portare sullo schermo dei personaggi e storie che siano autentici".