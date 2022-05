Katy Perry star e produttrice del film animato Melody

Katy Perry sarà la protagonista del film animato musicale intitolato Melody. Il progetto è stato creato, diretto e prodotto da Jeremy Zag.

La cantante sarà coinvolta nella realizzazione di Melody anche come produttrice.

Nell'avventura musicale, Melody è una cantante dal cuore buono, ma insicura, che deve superare i piani malvagi di Rose Stellar, una regina del pop gelosa che ha giurato di distruggerla.

Il film, ambientato a New York, porterà gli spettatori in un'avventura all'insegna di canzoni, risate e missioni eroiche. Melody, nel suo arsenale, ha sette note musicali che la rendono unica e possiedono delle qualità magiche, aiutando a guidare le sue scelte dal punto di vista morale.

Katy Perry scriverà e interpreterà le canzoni del film, un progetto all'insegna della scoperta di se stessa e della convinzione che avere fiducia nelle proprie capacità sia la chiave della realizzazione dei propri sogni, come quello che sta vivendo.

Jeremy Zag ha svelato che il film è stato nella sua mente per molti anni, tuttavia è stata una sfida trovare la storia giusta per veicolare il messaggio voluto mettendo la musica al centro del progetto. La possibilità di avere Katy Perry come collaboratrice ha aiutato a delineare il film: "Si tratta di un progetto davvero complesso, ma dopo tutti questi anni sono felice di non averlo realizzato prima perché solo ora mi sento pronto. Melody è qualcuno che deve credere in se stessa e, per farlo, deve imparare ad amare se stessa prima di affrontare il modo in cui le persone la considerano. Grandi pop star vivono in castelli dorati, sono famose e circondate dai paparazzi, ma per una ragazzina c'è passione e paura. E non ho mai visto nessuno così creativo come Katy, che incarna questo personaggio".

Katy Perry: Part of Me - Katy durante una performance live

Perry ha dichiarato: "Sono una donna di 37 anni che ha ancora molte insicurezze. Sono giunta alla conclusione che tutti siamo insicuri e se non lo si è mi chiedo se ci siano degli aspetti negativi a causa di questa situazione. Sono una tale grande fan del mondo dell'animazione e, visto che mia figlia ha due anni, mi ci sono immersa più che mai. Ciò che mi ha colpita di Melody e del suo personaggio è la storia che riguarda la sua sicurezza. Mi sono resa conto che nel gettare le basi per permettere a mia figlia di non avere paura, sicura e coraggiosa, non si possono avere abbastanza film con delle tematiche così forti".

L'artista ha aggiunto: "Sono cresciuta in una generazione diversa da questa in cui ci sono continuamente dei feedback che spesso arrivano in forma di commenti, pressione dei propri coetanei e bullismo. La narrazione è un modo positivo per aiutare i giovani a trovare il proprio coraggio e la sicurezza in se stessi. Crescendo, tutto quello di cui avevo bisogno era una persona che mi aiutasse facendomi da mentore".

Katy ha ricordato che ha affrontato molti rifiuti e tante perdite per un decennio: "Sono andata a Los Angeles quando avevo 17 anni e mi hanno messo sotto contratto e poi sono stata scaricata da tre etichette discografiche. Mi hanno tolto due macchine. Ma quando andavo e cantavo al Farmers Market per strada, le persone si fermavano e restavano a lungo. Quindi sapevo di avere qualcosa e semplicemente dovevo continuare a lavorarci e ad andare avanti. E se lo fai, allora la sorte compie una svolta a tuo favore, specialmente se stai realmente lavorando nell'affinare le tue capacità e a migliorarti. Penso che il primo passo da compiere per i giovani sia semplicemente provare ed essere coinvolti. Credo realmente nel provare tutto una volta e non rimanere in disparte. Sto incoraggiando mia figlia a non avere paura perché ha una madre e un padre impavidi. Non vuoi vivere al 10% ciò che la vita ti offre. Perché non il 100%? Melody è un personaggio grandioso, consapevole, ha affrontato la perdita della sorella che diventa uno spirito guida. Si trasferisce in una grande città, e si sente realmente sola. Ho affrontato quel processo, lasciando la mia piccola città di Santa Barbara e trasferendomi a Los Angeles a 17 anni, dovendo crearmi un gruppo di amici totalmente nuovo. E ho quasi dovuto affidarmi alla mia immaginazione come Melody, che si affida alle sue sette note magiche".