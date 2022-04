Kathryn Bigelow regista di Aurora, film tratto dal libro di David Koepp

Kathryn Bigelow sarà la regista di Aurora, un film Netflix tratto dal romanzo scritto da David Koepp, impegnato in veste di sceneggiatore.

Il libro verrà pubblicato negli Stati Uniti tra qualche mese, il 7 giugno.

La storia raccontata in Aurora si svolge in un mondo rimasto senza energia elettrica a causa di una tempesta solare. La protagonista sarà una madre rimasta single da poco che, in Illinois dove vive con il figlio teenager, diventa una determinata protettrice del suo quartiere. Il fratello con cui non ha quasi più un rapporto, un CEO della Silicon Valley benestante, progetta invece di superare il complicato periodo nel suo bunker dall'altra parte della nazione.

Kathryn Bigelow tornerà quindi alla regia dopo aver diretto nel 2017 Detroit. Koepp, invece, è stato sceneggiatore di film come Jurassic Park, Spider-Man e KIMI. Aurora è il suo secondo romanzo dopo Cold Storage, pubblicato nel 2019.

Nel team di produttori che realizzeranno Aurora per Netflix ci sono Bigelow, Koepp, Greg Shapiro e Gavin Polone.