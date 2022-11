Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, sta per essere licenziata? [RUMOR]

Non è la prima volta che circola voce di un possibile cambio al vertice di Lucasfilm e del licenziamento della presidente Kathleen Kennedy, ma stavolta potrebbe esserci un fondo di verità.

Il franchise di Star Wars naviga in cattive acque e anche il posto della presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, dopo anni di onorata carriera sarebbe a rischio. Secondo voi insistenti, si starebbe avvicinando il momento del cambio al vertice della compagnia e dell'uscita di scena della Kennedy, che potrebbe essere rimpiazzata.

Da tempo si rincorrono le voi sul possibile licenziamento di Kathleen Kennedy, ma cosa accadrà dopo il ritorno di Bob Iger a capo di Disney? Lo Youtuber John Campea sembra certamente pensarla così mentre riporta le voi di due diverse fonti. Ecco le sue parole:

"Questo è quello che ho sentito: la decisione di rimuovere Kathy Kennedy sarebbe già stata presa, se ne andrà prima o poco dopo l'uscita di Indiana Jones 5. Ora, per essere molto chiaro: non posso autonomamente dirvi e confermarvi che questo è un dato di fatto, dirò che una delle due persone che mi hanno contattato ha una media del 1000% sulle cose che mi ha comunicato in precedenza."

In passato John Campea ha fornito solidi scoop, ma anche notizie che si sono rivelate completamente false, perciò non resta che attendere per verificare la bontà di queste sue nuove rivelazioni.