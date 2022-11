Star Wars: Studio Ghibli anticipa un misterioso progetto con Lucasfilm in un promo

L'account Twitter dello Studio Ghibli ha stupito tutti pubblicando un criptico teaser che suggerisce una misteriosa collaborazione con Lucasfilm**. Nel promo compaiono solamente il logo scintillante della Lucasfilm e quello classico su fondo azzurro di Studio Ghibli con il profilo di Totoro, ma tanto basta per alimentare una ridda di ipotesi tra i fan.

L'ipotesi che salta subito alla mente, come scrive anche Empire, è un progetto Ghibli Star Wars, cioè il tipo di crossover che farà impazzire i fan dell'universo di George Lucas e quelli dell'animazione. Il magazine cita, in particolare, una seconda stagione dell'antologia animata Star Wars: Visions in arrivo (la prima stagione consisteva interamente in cortometraggi creati da studi di anime giapponesi). Ghibli potrebbe contribuire ai nuovi episodi,, considerando che, da quanto sappiamo, Visions Stagione 2 coinvolgerà studi di animazione di tutto il mondo e introdurrà altri stili di animazione. Oppure, potrebbe essere in preparazione un anime, un cortometraggio o una serie di Star Wars in arrivo?

C'è anche chi fa ipotesi alternative a Star Wars: con l'arrivo di Indiana Jones 5 il prossimo anno, Studio Ghibli potrebbe avere in cantiere un progetto dedicato a Indy o alla serie Willow. Per adesso osgni ipotesi resta valida, in attesa di avere notizie ufficiali sulla nuova misteriosa sinergia progetto in arriva.