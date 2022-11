Disney shock! Bob Iger torna come CEO, Bob Chapek è fuori

A meno di un anno dalla sua uscita di scena, Disney torna sui suoi passi e reingaggia Bob Iger come CEO della Walt Disney Company. Il consiglio di amministrazione dell'azienda ha annunciato il ritorno di Bob Iger e la contemporanea uscita di scena di Bob Chapek.

"Sono profondamente onorato di essere invitato a guidare nuovamente questo straordinario team, con una chiara missione incentrata sull'eccellenza creativa per ispirare le generazioni attraverso una narrazione audace e impareggiabile", ha scritto Bob Iger in un'e-mail ai membri dello staff.

Dopo aver passato il testimone come CEO a Bob Chapek nel febbraio 2020 e aver ricoperto la carica di presidente esecutivo fino alla fine del 2021, Iger tornerà nel ruolo di CEO per la seconda volta per i prossimi due anni. La sua missione includerà anche l'identificazione di un successore, evitando così l'errore commesso in passato visti i continui rinvii dei piani per dimettersi elaborati durante i suoi 15 anni al vertice di Disney.

"Il consiglio di amministrazione ha concluso che mentre la Disney si imbarca in un periodo sempre più complesso di trasformazione del settore, Bob Iger si trova in una posizione unica per guidare l'azienda attraverso questo periodo cruciale", ha dichiarato il presidente del consiglio Susan Arnold nell'annuncio ufficiale. il tutto avviene dopo il bilancio del terzo trimestre, bilancio segnato dal calo del valore delle azioni della società, he hanno perso circa il 40% nel 2022 fino ad oggi.

Nell'e-mail ai dipendenti, Bob Iger ha detto di aver condiviso la notizia del suo ritorno "con un incredibile senso di gratitudine e umiltà e, devo ammetterlo, un po' di stupore". Senza fornire dettagli sul suo ritorno, l'ex CEO ha aggiunto che la Disney "occupa un posto speciale nel cuore delle persone di tutto il mondo grazie a voi e alla tua dedizione a questo azienda e la sua missione di portare gioia alle persone attraverso una grande narrazione è un'ispirazione per me ogni singolo giorno". Il comunicato non fa menzione dell'uscita di scena di Bob Chapek, con cui Iger avrebbe avuto una relazione difficile dal passaggio del potere