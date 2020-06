Katherine Heigl sull’omicidio di George Floyd: “come lo spiegherò a mia figlia?”

Katherine Heigl è furiosa ed angosciata: l'attrice di Grey's Anatomy, che ha adottato una bambina di colore si chiede come potrà spiegarle il razzismo e, allo stesso tempo, invoca per il poliziotto che ha ucciso George Floyd una punizione esemplare che sia di monito per tutti i razzisti.

L'attrice Katherine Heigl ha pubblicato due lunghi post sul suo account Instagram per esprimere a parole ciò che sta succedendo negli Stati Uniti. I post sono accompagnati dalle foto della figlia Adalaide, adottata nel 2012 negli Stati Uniti quando era ancora una bambina. La madre dice di essere preoccupata per la ragazzina afroamericana di otto anni e spiega "Non riesco a dormire. E quando mi sveglio, ho un solo pensiero in testa. Come lo dirò ad Adalaide? Come le spiegherò l'inesplicabile? Come proteggerla?".

Katherine Heigl ha ammesso: "Mi ci è voluto troppo tempo per interiorizzare davvero la realtà della disgustosa e orribile verità del razzismo. Il mio candore me lo ha tenuto nascosto. La mia educazione di integrazione, amore e compassione mi è sembrata normale. Pensavo che la maggioranza si sentisse come me. Non riuscivo a immaginare un cervello che vedesse il colore della pelle di qualcun altro prima di ogni altra cosa. Solo un colore. Ero ingenua - ha continuato Heigi - Ero una bambina. Ero cieca con coloro che trattavano mia sorella in modo diverso a causa della forma dei suoi splendidi occhi a mandorla. O i suoi capelli folti e meravigliosi. O la sua pelle dorata. Ero una bambina. Per troppo tempo. E ora piango. Perché ciò che avrebbe dovuto cambiare in quel momento, per sempre, è sempre. La disperazione si insinua. La paura di non riuscire a fare nulla, come un veleno che si muove lentamente, si diffonde in me".

Infervorata dalla "rabbia", Katherine Heigl ha finito per chiedere vera giustizia per i colpevoli della morte di George Floyd. "guardo le mie figlie. Mia sorella. I miei nipoti e le mie nipoti, George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor. Altre centinaia, migliaia di milioni di cui non abbiamo nemmeno sentito parlare", ha continuato "Guardo e la paura si trasforma in qualcos'altro. Il dolore si scalda e poi esplode in fiamme di rabbia".

Katherine Heigl invoca quasi una maledizione divina per il poliziotto che ha ucciso George: "Quello che voglio è che tutti siano così spaventati per quello che pagherà l'agente Chauvin che abbiano paura di respirare nella direzione di un uomo, di una donna, di un bambino di colore, Per non parlare del tentativo di far loro del male - aggiungendo - Voglio che sia un esempio di ciò che accade a un razzista in questo paese". La star ha riconosciuto che la sua rabbia "non è molto cristiana" ma ha sottolineato che "Gesù si è arrabbiato tantissimo nel tempio e che Dio ha provocato inondazioni, carestie e altro nella Bibbia". "Forse la rabbia fa parte del divino" conclude. "Forse i cieli vogliono la nostra rabbia proprio ora. Forse la nostra rabbia è la loro. Tutto quello che so è che voglio che finisca. Oggi. Per sempre. Qualunque cosa serva".

L'ex star di Grey's Anatomy e suo marito, il cantante country Josh Kelley, hanno tre figli: Naleigh, la loro prima figlia adottata in Corea del Sud, quando aveva solo 9 mesi, Adalaide e Joshua, un bambino che Katherine Heigl ha dato alla luce nel 2011.