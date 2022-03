Kate Winslet non vede l'ora di tornare a lavoro dopo una pausa di un anno: "Mi manca terribilmente"

Kate Winslet non vede l'ora di tornare a recitare in mezzo ai suoi colleghi dopo essersi presa una pausa di un anno per stare con la sua famiglia e per prendersi cura di se stessa.

Questo martedì Kate Winslet, in onore della Giornata internazionale della donna, ha parlato con una giornalista di Variety a proposito della sua carriera, dei suoi successi, della pausa di un anno che si è presa di recente e dell'impazienza di tornare a lavoro.

"L'anno scorso mi sono presa una pausa per stare con la mia famiglia e per riprendermi da 'Omicidio a Easttown'. È stato bello prendermi cura di me stessa, ma amo il mio lavoro e sono davvero pronta a rimettermi in gioco", ha rivelato la Winslet durante l'intervista.

"Per un attore, non c'è niente di così elettrizzante come stare in una stanza con altri attori. Lo desidero nuovamente e ho un sacco di cose da fare quest'anno, quindi sono entusiasta di andare avanti", ha continuato la vincitrice dell'Oscar, che sta per lavorare con qualcuno con cui "desidera lavorare da tempo": Andrea Riseborough.

"Ho sempre ammirato il suo lavoro. È completamente diversa, sincera e avvincente in tutto ciò che fa. La trovo semplicemente favolosa da guardare. È inconsapevole e anche dannatamente divertente", ha concluso Kate Winslet. "Credo che io e lei riusciremo a lavorare finalmente insieme entro la fine di quest'anno e non vedo l'ora di iniziare."