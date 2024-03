Kate Winslet sull'uso dell'Ozempic per dimagrire:'Mi sembra terribile'

Intervistata dal New York Times, Kate Winslet ha risposto ad una domanda sull'utilizzo di un farmaco per il diabete di tipo 2, l'Ozempic, che ha registrato un aumento di popolarità negli Stati Uniti grazie ai suoi effetti benefici sulla perdita di peso.

"In realtà non so cos'è l'Ozempic. Tutto ciò che so è che è una qualche pillola che le persone stanno assumendo o qualcosa del genere... Ma cos'è?" si chiede inizialmente l'attrice, protagonista della miniserie tv su Sky The Regime - Il palazzo del potere.

Una brutta abitudine

In seguito alla descrizione del farmaco da parte del giornalista, Winslet ha ribattuto:"Oh, mio Dio. Sembra così terribile. Mangiamo qualcos'altro!".

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una scena di Titanic

Non è la prima volta che Kate Winslet parla dell'argomento peso, che in passato la fece stare parecchio male per il modo in cui veniva raccontata dai media, nonostante soffrisse di disturbi alimentari:"Non l'ho mai detto a nessuno. Perché, indovina un po', le persone intorno a te nel mondo ti dicono 'Ehi, sembri fantastica! Hai perso peso!'. Quindi, anche il complimento su come appaia bene è collegato al peso. E questa è una cosa su cui non permetto alle persone di parlare. Se lo fanno, li correggo subito".