Kate Winslet si riunisce con Leonardo DiCaprio dopo tre anni: "Non riuscivo a smettere di piangere"

Dopo ben tre anni Kate Winslet è riuscita a rincontrare Leonardo DiCaprio e ha rivelato di non essere stata in grado di trattenere le lacrime di fronte alla sua co-star del Titanic.

Kate Winslet ha rivelato che "non riusciva a smettere di piangere" quando si è riunita con il suo co-protagonista del Titanic. Kate, 46 anni, e Leonardo DiCaprio, 47, si conoscono dal 1997 e, a causa della pandemia, non si vedevano da più di tre anni.

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in una scena di Titanic

Si sono incontrati mentre si trovavano entrambi a Los Angeles per lavoro e Kate, intervistata dal The Guardian, ha recentemente raccontato: "Non riuscivo a smettere di piangere. Lo conosco da metà della mia vita. Non sono mai stata a New York negli ultimi anni e non siamo mai riusciti a prendere un caffè e fare due chiacchiere."

"Non siamo stati in grado di lasciare i nostri paesi. Come tante amicizie in tutto il mondo, siamo stati costretti a stare lontani l'uno dall'altra e a mancarci moltissimo a vicenda a causa del COVID." Ha continuato l'attrice britannica. "È un mio amico, un vero amico. Siamo legati per la vita."

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una scena di Titanic di James Cameron

Kate Winslet, durante la stessa intervista, ha anche discusso della sua parte da protagonista in Omicidio a Easttown e del fatto che, se dovesse riprendere il ruolo, allora "le atrocità commesse dalle forze dell'ordine negli ultimi anni faranno parte delle storie che racconteremo. Non puoi fingere che queste cose non siano accadute. È orribile, vero?".