Kate Winslet: 'Mi scambiano spesso per Cate Blanchett, è un bel complimento'

Kate Winslet non ha problemi a essere confusa con la collega vincitrice dell'Oscar Cate Blanchett. Durante la prima del suo show HBO The Regime - Il palazzo del potere a New York, la Winslet ha rivelato ad Access Hollywood che spesso viene scambiata per la Blanchett.

"Succede spesso anche a lei che la scambino per me. Quando capita dicono cose tipo 'Ti ho amato in Elizabeth", e io rispondo: 'Grazie mille, che gentili!'. E a lei succede la stessa cosa, e la gente le dice: 'Ti ho amato in Ragione e sentimento' o 'Ti ho amato in Titanic'. Essere scambiata per Cate Blanchett è un complimento enorme. Quindi lo accetto volentieri", ha raccontato l'attrice.

Il rapporto iniziale con la fama

La Winslet ha recentemente raccontato a PORTER di aver lottato con la fama all'inizio della sua carriera, affrontando un periodo particolarmente difficile dopo l'uscita del suo film campione d'incassi del 1997, Titanic. "Mi sentivo come se dovessi apparire in un certo modo, o essere in un certo modo, e poiché l'intrusione dei media era così significativa in quel periodo, la mia vita era piuttosto sgradevole", ha ricordato l'attrice.

Winslet ha poi aggiunto: "I giornalisti dicevano sempre: 'Dopo il Titanic, avresti potuto fare qualsiasi cosa e invece hai scelto dei piccoli ruoli...' e io rispondevo: 'Sì, ci puoi scommettere che l'ho fatto!' perché essere famosi era orribile".