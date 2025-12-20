Kate Winslet è diventata regista grazie al figlio: "La sua sceneggiatura mi ha fatto cambiare idea"

La star di Titanic e Avatar ha diretto il suo primo film, Goodbye June, anche grazie al lavoro di Joe Anders che ha lavorato alla stesura dello script.

Diventare regista non era tra gli obiettivi di Kate Winslet ma l'attrice premio Oscar ha cambiato repentinamente idea quando ha letto la sceneggiatura di Goodbye June scritta da suo figlio Joe Anders, figlio avuto dall'ex marito Sam Mendes.

Kate Winslet ne ha parlato in una recente intervista nella quale ha spiegato il processo che l'ha portata alla regia del suo primo lungometraggio dopo una lunga e ricca carriera da attrice al cinema e in televisione.

La scelta di dirigere Goodbye June

A Sky News, Kate Winslet ha spiegato che leggere la sceneggiatura di suo figlio Joe ha cambiato le cose: "Sono incredibilmente colpita da lui e davvero orgogliosa, non da ultimo perché ha scritto questa sceneggiatura e ha iniziato a scriverla quando aveva 19 anni" ha dichiarato Winslet.

Kate Winslet con Helen Mirren sul set di Goodbye June

"Ma ha dovuto adattarsi e imparare molto, molto in fretta che quando stai sviluppando qualcosa, prendi appunti, accetti feedback. A un certo punto è entrata in gioco anche Netflix, che forniva a sua volta delle note, e io mi sono ritrovata a svolgere una sorta di ruolo di protezione del progetto e allo stesso tempo di protezione di lui da cose che, sai, magari non erano necessariamente utili, e invece da altre che erano ottime idee".

L'importanza dell'esperienza da attrice per Kate Winslet alla regia

Kate Winslet ha sottolineato quanto sia stata importante l'esperienza accumulata come attrice: "Sappiamo cosa funziona per noi come attori da parte di un regista" ha spiegato.

"Sappiamo cosa non funziona e sappiamo anche cosa è attivamente distruttivo, e a volte questo può riguardare l'ambiente, l'ambiente di lavoro. I set cinematografici sono luoghi molto frenetici, spesso caotici, a volte è difficile seguire cosa stia succedendo o cosa dovrai fare dopo, e per me era enormemente importante che tutti si sentissero sempre estremamente al sicuro, completamente informati e molto liberi".

Goodbye June comprende nel cast Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall, Kate Winslet, Helen Mirren, Stephen Merchant, Fisayo Akinade e Jeremy Swift.