Kate Winslet sulle critiche relative al suo peso: "Hanno danneggiato la mia fiducia"

Kate Winslet ha detto di aver lottato per sentirsi di nuovo bella a causa delle critiche crudeli inerenti al suo peso ricevute quando aveva vent'anni.

Kate Winslet ha rivelato che la sua autostima e la sua pace mentale subirono un duro colpo quando il suo peso fu aspramente criticato in modo crudele, in seguito all'uscita di Titanic nelle sale cinematografiche, quando l'attrice aveva poco più di vent'anni.

La star del cinema, oggi quarantacinquenne, ha spiegato che una sfilza di commenti crudeli "alterarono la sua considerazione di sé e la sua idea di bellezza". Quando Kate apparve in Titanic nel 1997 al fianco di Leonardo DiCaprio, la comica Joan Rivers dichiarò: "Se solo la Winslet avesse perso 5 libbre, Leo sarebbe stato in grado di stare su quella zattera".

Parlando con The Guardian, Kate ha ricordato: "Quando avevo 20 anni, la gente parlava molto del mio peso. Mi facevano spesso delle domande in proposito a cui dovevo rispondere garbatamente. Mi hanno detto che ero troppo 'schietta' e mi hanno attaccato addosso queste etichetta per anni."

Quando le è stato chiesto se le osservazioni sul suo peso hanno avuto avuto qualche impatto su di lei nel corso degli anni, Kate ha rivelato: "Si, hanno danneggiato la mia autostima. Non volevo andare a Hollywood perché ricordo di aver pensato: 'Dio, se è questo che mi dicono in Inghilterra, cosa succederà quando arriverò lì?'"