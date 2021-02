Kate Winslet su Contagion: "Un anno fa lo sceneggiatore mi scrisse 'Sta arrivando'"

Kate Winslet ha ricordato di quando, all'inizio della pandemia, lo sceneggiatore di Contagion le scrisse "Sta arrivando", in riferimento al Coronavirus, spingendo lei e la sua famiglia ad indossare le mascherine ancora prima che ciò diventasse obbligatorio.

Kate Winslet nel cast di Contagion (2011)

Venerdì sera, Kate Winslet è stata ospite del The Graham Norton Show insieme a numerose star internazionali, tra cui Stanley Tucci, Orlando Bloom, Kingsley Ben-Adir, Aisling Bea ed Ellie Goulding. L'attrice ha quindi richiamato alla mente Contagion, il film del 2011 diretto da Steven Soderbergh che l'ha vista protagonista al fianco di Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow e Bryan Cranston. Il lungometraggio racconta di una pandemia e di un contagio che prende il via dall'Oriente per poi spostarsi a macchia d'olio nel resto del mondo, praticamente come accaduto nella realtà all'inizio del 2020. Kate ha confessato: "Mi ha spaventato! Perché qualcuno dovrebbe guardarlo durante una pandemia? Lo sceneggiatore ha iniziato a scrivermi dicendo 'Sta arrivando' e per questo io e la mia famiglia abbiamo iniziato ad indossare le mascherine molto tempo prima di chiunque altro, venendo anche presi in giro per questo".

Sempre in occasione dell'intervento tramite Zoom, l'attrice di Titanic ha raccontato le abitudini che hanno caratterizzato la sua quotidianità nei mesi segnati dai numerosi "blocchi" dovuti all'emergenza sanitaria. Ha quindi spiegato di essersi dedicata alla cucina, in particolare alla preparazione del pane. L'utilizzo del lievito naturale ha portato l'attrice, a detta sua, ad ingrassare di qualche kg, come lei stessa ha ammesso: "Ho fatto il pane a lievitazione naturale ed ora il mio cu*o è enorme!". L'attrice 45enne ha persino dichiarato di sentirsi gonfia come un "materasso pieno".

Ammonite: Kate Winslet e Saoirse Ronan in una scena

Winslet ha infine parlato di Ammonite, il film drammatico di Francis Lee che l'ha vista di recente protagonista al fianco di Saoirse Ronan. L'opera vede Kate e la sua co-protagonista impegnate nei ruoli delle due amanti Mary Anning e Charlotte Murchison. La trama è quindi incentrata sulla famosa paleontologa interpretata da Winslet che viene coinvolta in una storia d'amore con la giovane geologa dopo che le due donne si ritrovano a vivere insieme e a trascorrere le giornate in riva al mare.

Parlando del film, Kate ha ammesso che interpretare il suo personaggio "È stato davvero impegnativo perché era una donna molto riservata. Non sono per niente come Mary, quindi è stato davvero difficile per me capire il suo mondo interiore".