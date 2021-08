Kate: il trailer del film con Mary Elizabeth Winstead

Kate è il nuovo thriller in arrivo dal 10 settembre su Netflix e il trailer regala alcune spettacolari sequenze d'azione del progetto con star Mary Elizabeth Winstead.

Nel filmato si vede quello che accade quando una killer su commissione viene avvelenata e decide di vendicarsi di chi l'ha condannata, situazione che la fa entrare in azione in una corsa contro il tempo mentre stermina, uno dopo l'altro, tutti i suoi nemici.

Il thriller Kate racconta la storia di una spietata criminale, interpretata da Mary Elizabeth Winstead, che viene avvelenata e scopre che ha solo 24 ore prima di morire. La situazione la obbliga a intraprendere una caccia all'uomo per le strade di Tokyo in modo da potersi vendicare di chi le ha somministrato il veleno. Nel farlo stringe un inaspettato legame con la figlia di una delle sue vittime precedenti.

Nel cast di Kate ci sono anche Woody Harrelson, Michiel Huisman, Tadanobu Asano, Jun Kunimura, Miyavi, Miku Martineau, e Kazuya Tanabe.

Il lungometraggio è diretto da Cedric Nicolas-Troyan ed è stato scritto da Umair Aleem.