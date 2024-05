Kate Hudson: 'Ricevo messaggi dall'aldilà'

Kate Hudson ha partecipato in qualità di ospite al talk show di Howard Stern, con il quale ha approfondito le proprie esperienze con l'aldilà e i fenomeni paranormali, esperienze che l'attrice sostiene di vivere sin da quando era piccola:"Posso vedere tutto" ha scherzato Hudson, che si è detta che esista molto di più nella vita di quanto appare ai nostri occhi.

"È come se ricevessi dei messaggi" ha spiegato l'attrice, che si è paragonata al bambino protagonista de Il sesto senso:"Quando ero ragazzina era piuttosto incredibile perché vedevo fantasmi tutto il tempo. Era un po' come Il sesto senso quando ero più giovane".

L'aldilà

Nella conversazione con Howard Stern, Kate Hudson ha parlato anche della sua connessione con l'aldilà:"È probabilmente un discorso più scientifico di quanto pensiamo. Credo che sia molto multidimensionale. Lo vedremo quando ci arriveremo ma penso che sarà stranamente fantastico. Ma bello".

Kate Hudson and John Corbett in una scena di Quando meno te lo aspetti

L'attrice ha raccontato anche il suo stretto legame con la madre, Goldie Hawn:"Sono molto dipendente da mia madre. La nostra famiglia è semplicemente pazza, nel migliore dei modi. Sono tutti così diversi ma vogliono tutti godersi la vita. C'è molta joie de vivre. Abbiamo questa forza vitale nella nostra famiglia ed è fantastica". Kate Hudson è famosa in tutto il mondo per la sua prolifica attività sul grande schermo in tantissime commedie come Tu, io e Dupree, Come farsi lasciare in 10 giorni, Il Dottor T & le Donne, Bride Wars - La mia miglior nemica e Quando meno te lo aspetti, senza disdegnare altri generi come il musical Nine di Rob Marshall al fianco e la serie Glee, nella quale è entrata a far parte dalla quarta stagione. Nel 2022, ha fatto parte del nutrito cast di Glass Onion - Knives Out di Rian Johnson, al fianco di Daniel Craig, Edward Norton, Ethan Hawke, Dave Bautista, Jessica Henwick e Hugh Grant. In passato ha dimostrato ottime anche doti drammatiche in pellicole come Marcia per la libertà, Deepwater e The Killer Inside Me.