Kate Hudson: vacanze in Sicilia per l'attrice hollywoodiana

Kate Hudson, nota soprattutto per le commedie Come farsi lasciare in 10 giorni e Bride Wars - La mia miglior nemica, trascorre le vacanze a Noto con la famiglia.

L'attrice Kate Hudson sembra essere tornata alle origini per le vacanze estive. Infatti i genitori dell'attrice Goldie Hawn e Bill Hudson avevano entrambi origini siciliane e, in particolare, siracusane da parte di madre. Hudson trascorre le vacanze con la famiglia a Noto e visita Marzamemi e Ortigia condividendo su instagram le foto. "Pasta e felicità. Una non esclude l'altra . In viaggio con i miei esseri umani preferiti" scrive l'attrice sotto il post Instagram.

Nelle foto c'è tutta la famiglia di Kate: il compagno Danny Fujikawa con la figlia Rani Rose e i fratellastri Ryder e Bingham, figli rispettivamente dei musicisti Chris Robinson e Matthew Bellamy (frontman dei Muse). L'attrice di La mia miglior nemica sembra godersi le vacanze tra bagni al mare, sole e prelibatezze come ostriche e paste condite con sughi prelibati.