Kate Beckinsale preoccupa i fan con due messaggi su Instagram, poi cancella tutto

Due storie pubblicate nel cuore della notte e rimosse poco dopo hanno attirato l'attenzione dei follower di Kate Beckinsale, in allarme per l'attrice. Lei, per ora, non ha spiegato a cosa si riferissero.

Due messaggi comparsi su Instagram nel giro di poche ore, poi cancellati senza alcuna spiegazione, hanno fatto scattare l'allarme tra i fan di Kate Beckinsale. L'attrice ha infatti attirato l'attenzione dei suoi follower dopo aver condiviso alcune Stories dal contenuto enigmatico nelle prime ore di domenica 20 settembre, lasciando tanti a interrogarsi sul loro significato.

In una prima storia la star di Underworld e Serendipity ha pubblicato uno sfondo completamente nero accompagnato soltanto dalla parola "bye". Poco dopo è arrivata una seconda immagine, questa volta con un arcobaleno e una frase altrettanto sibillina: "Congratulazioni, avete vinto. Mi arrendo".

Entrambe le Stories sono state successivamente rimosse, ma gli screenshot avevano già cominciato a circolare su X, dove diversi utenti hanno espresso preoccupazione per l'attrice. Per il momento lei non ha spiegato a cosa si riferissero quelle parole e i suoi rappresentanti, contattati da Variety, non hanno fornito chiarimenti. Ma quindi cosa è successo?

Paura per Kate Beckinsale: svuotato il suo account Instagram

Kate Beckinsale in Underworld

A rendere ancora più insolita (e preoccupante) la situazione c'è anche il profilo Instagram dell'attrice, che al momento appare completamente privo di post. Non è dato sapere se la decisione di svuotare la griglia abbia qualche legame con le Stories pubblicate poche ore prima: Beckinsale non ha fatto riferimento alla scelta e non ha aggiunto altri messaggi.

Nel frattempo, però, quelle poche parole hanno continuato a circolare. Gli screenshot sono stati rilanciati su X e molti follower hanno risposto con messaggi di affetto e vicinanza. Altri hanno cercato di capire cosa potesse esserci dietro quelle frasi, ma senza un intervento diretto dell'attrice resta impossibile attribuire loro un significato preciso.

Instagram, d'altra parte, è da tempo uno spazio che Beckinsale utilizza in maniera molto personale. L'attrice alterna ironia, momenti della quotidianità e riflessioni più intime, senza sottrarsi neppure al confronto con i commenti meno piacevoli che riceve online. Ed è anche per questo che le ultime Stories hanno immediatamente catturato l'attenzione di chi la segue.

Le ultime dichiarazioni dell'attrice

Poche settimane fa Beckinsale aveva condiviso un altro video, anche quello poi rimosso, in cui affrontava proprio il tema delle difficoltà che una persona può vivere senza mostrarle all'esterno. Il suo era soprattutto un invito a essere più cauti nei giudizi e più gentili con chi abbiamo davanti.

"Dal momento che certe cose sono invisibili e non puoi saperlo, forse sarebbe meglio essere più delicati con le persone, essere più gentili", aveva detto. L'attrice aveva poi sottolineato come sia impossibile conoscere fino in fondo "cosa possano portarsi dentro, nascondere o affrontare giorno e notte" le persone, indipendentemente dall'immagine che restituiscono agli altri.

Un discorso maturato dopo mesi molto difficili sul piano personale. Nel luglio 2025 Beckinsale ha perso la madre Judy Loe, attrice britannica morta dopo aver affrontato un tumore al quarto stadio. In seguito aveva condiviso con i follower alcuni momenti legati al lutto, mostrando anche diversi commenti negativi ricevuti sul proprio aspetto proprio durante quel periodo.

Le nuove Stories si inseriscono dunque in un rapporto con i social in cui Beckinsale non ha mai nascosto del tutto i momenti più complicati. Questa volta, però, le due frasi sono rimaste senza contesto e sono scomparse poco dopo essere state pubblicate. E i fan giustamente si chiedono: vuole solo lasciare i social o c'è sotto qualcosa di più grave? Forse sarà l'attrice a chiarire i dubbi, ma per ora alle domande dei follower non è arrivata alcuna risposta.