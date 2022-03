Kat McNamara tra le star di Jade, film action con Mickey Rourke

Kat McNamara sarà la protagonista dell'action movie Jade accanto a Mickey Rourke. La star di Shadowhunters sarà quindi coinvolta nella realizzazione dell'opera prima del regista, produttore e stuntman James Bamford.

Il film racconta la storia di Jade, personaggio affidato a Shaina West, che giura di non prendere mai più in mano un'arma da fuoco dopo la morte accidentale del fratello che ha causato involontariamente. Quando si ritrova però coinvolta negli affari del potente uomo d'affarti "Tork" (Mickey Rourke) e l'ex leader della sua gang (Marcus Vincios Maciel), che sono alla ricerca di un prezioso hard disk che potrebbe aiutarli a sconfiggere l'Interpol, la giovane è costretta a cambiare idea.

Jade dovrà quindi mettersi alla prova correndo, scalando edifici, nascondendosi, lottando e fare qualsiasi cosa per proteggere se stessa, ciò che sta trasportando e la fidanzata del fratello, Layla (Kat McNamara), che è incinta. Con la guida di Reese (Mark Dacascos), un vecchio amico dell'Interpol, Jade deve fare i conti con tutto quello che ha affrontato in passato e con il presente per andare contro tutte le aspettative e creare un futuro per la sua famiglia.

Le riprese sono in corso ad Albuquerque e la sceneggiatura è firmata da Glenn Ennis e Lynn Colliar.