Katherine McNamara star del thriller Sugar

Katherine McNamara sarà la protagonista del thriller Sugar, una co-produzione tra Messico e Canada le cui riprese inizieranno a breve a Cancun e a Montreal.

Dietro la macchina da presa sarà impegnato il regista e il direttore della fotografia Vic Sarin (Partition).

Il film Sugar racconterà la storia di due giovani influencer che si ritrovano alle prese con un viaggio memorabile glamour nei Caraibi e nel Sud Pacifico, rilassandosi di giorno e andando ai party di notte, trovando nuovo amore e diventando migliori amiche. Ma mentre il miraggio della loro immagine condivisa online inizia a scontrarsi con le loro ambizioni reali, prende il via una battaglia tra di loro che minaccia di dividerle.

Accanto a Katherine McNamara, in passato protagonista di serie tv come Shadowunters e Arrow, reciteranno Jasmine Sky Sarin (Perfect High), Eric Bruneau (Laurence Anyways) e Spencer List (The Fosters).

Sarin ha sviluppato la sceneggiatura in collaborazione con Annelies Kavan e Ben Johnstone.