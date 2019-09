Kasia Smutniak sposa Domenico Procacci con una cerimonia "a sorpresa" (FOTO)

Kasia Smutniak e Domenico Procacci finalmente sposi dopo 8 anni d'amore, allietati, nel 2014, dalla nascita del piccolo Leone. La cerimonia è stata una sorpresa enorme per i pochi invitati, tra cui Luciano Ligabue, che pensavano di dover festeggiare i 40 anni dell'attrice polacca.

Invece, nella villa immersa nella campagna romana dove la coppia vive, era già tutto pronto per le nozze. Che hanno avuto un celebrante d'eccezione, lo scrittore Sandro Veronesi, e pochi invitati ma molto, molto famosi, come il regista Ferzan Ozpetek, scelto da Kasia Smutniak come suo testimone, e il cantautore Luciano Ligabue. Presenti anche i figli Sophie, di 15 anni, avuto dall'attrice durante la lunga relazione con Pietro Taricone, e Leone, di 5 anni, figlio della Smutniak e di Domenico Procacci.

Praticamente inesistenti le foto, per via della riservatezza chiesta dalla coppia, tranne quella condivisa da uno degli inviati - con tanto di "finta" didascalia "Buon compleanno, Kasia" -, che ha svelato il look scelto dagli sposi, semplice come tutta la cerimonia. Per lui abito scuro piuttosto informale e camicia bianca, per Kasia Smutniak un abito bianco leggero, coroncina di fiori e piedi nudi.

Il matrimonio non è stato l'unico "regalo" che Kasia Smutniak ha voluto concedersi per il 40esimo compleanno: un po' di tempo fa ha annunciato un crowfunding per sostenere la scuola aperta in Tibet con la Pietro Taricone Onlus, l'associazione da lei fondata in onore del compagno defunto. La raccolta fondi, prima privata poi aperta a donazioni da parte di chiunque desideri dare un contributo, che è stata organizzata come vero e proprio regalo di nozze, ha raccolto ad oggi oltre 30.000 euro, donati alla prima scuola aperta nella zona del Mustang, tra Nepal e Tibet.