Karol, un Papa rimasto uomo, quando Giovanni Paolo II disse: "Un film su di me? Siete matti"

La miniserie Karol - Un papa rimasto uomo ripercorre la vita di Papa Giovanni Paolo II, ma quale fu il suo commento al film biografico su di lui? "Voi siete matti", disse il Pontefice al protagonista Piotr Adamczyk, che rimase spiazzato anche dal carisma del Santo Padre.

Karol, un Papa rimasto uomo, fu mandato in onda per la prima volta ad un anno di distanza dalla morte del Pontefice ottenendo ottimi ascolti con uno share intorno al 28%. Pietro Valsecchi, produttore della miniserie, e Piotr Adamczyk che interpreta Karol Wojtyla, furono ricevuti dal Pontefice per presentargli il loro lavoro, un incontro che non potranno mai dimenticare anche per le parole che gli rivolse il Papa che appena li vide disse: "Voi siete matti a fare un film su di me. Ma che cosa ho mai fatto io?".

Papa Giovanni Paolo II insieme ad una bambina

Piotr Adamczyk, come confessò a Tv Sorrisi e Canzoni rimase senza parole "Non sapevo proprio che cosa rispondergli, ero ipnotizzato dal suo sguardo che sembrava dirmi: 'Ma perché questo film su di me?'. Era come se mi stesse radiografando con gli occhi. Per me è stato un vero e proprio shock emotivo. Mentre ero vicino a lui mi sentivo come un bambino di sei anni". L'attore polacco era molto teso "Quando ho saputo che il Papa mi avrebbe ricevuto - raccontò Piotr Adamczyk - sono stato travolto da una grande emozione, ma al tempo stesso ero un po' preoccupato: che cosa avrei potuto dirgli? Certo, dovendo interpretare la sua figura avevo decine di domande da fargli. Ma quando è arrivato il momento e il suo segretario mi ha presentato con le parole 'Ecco, Santo Padre, l'uomo che interpreterà Karol Wojtyla'".

L'attentato a Papa Giovanni Paolo II nel 1981

La miniserie ripercorre il pontificato di Papa Giovanni Paolo II eletto nel Conclave del 22 ottobre 1978. Nella puntata di stasera vediamo il Papa darsi da fare per scongiurare un confitto globale durante la Guerra del Golfo del 1991. Due anni dopo Giovanni Paolo II pronuncia il suo storico discorso contro la Mafia in Sicilia. In questa seconda parte di Karol, un Papa rimasto uomo assisteremo alle preoccupazioni del Pontefice dopo l'attentato dell'11 settembre 2001 ma soprattutto al lento declino della sua salute fisica. Papa Giovanni Paolo II muore nel suo letto il 2 aprile del 2005.