Karate Kid: Robert Downey jr. poteva essere il protagonista, svela Ralph Macchio

Il 1984 ci ha regalato tante pellicole iconiche, da Indiana Jones e il Tempo Maledetto a Footloose, da La Storia Infinita a Karate Kid. Ma come sempre, i volti noti di questi film sarebbero potuti essere completamente diversi. Ad esempio, Robert Downey Jr. avrebbe potuto interpretare Daniel LaRusso in Karate Kid... E a quanto pare, non era il solo!

A raccontarlo è stato proprio Ralph Macchio, storico interprete del protagonista della saga di Karate Kid - Per vincere domani, al Tonight Show with Jimmy Fallon.

Durante una recente apparizione al celebre talk show americano, infatti, Macchio ha confermato e/o smentito alcune curiosità relative ai film, e tra queste vi erano anche le possibili alternative per il personaggio di Daniel.

Stando a quanto raccontato dall'attore, come riporta anche IGN, ha affermato "Mi avevano preso in considerazione fin dagli inizi, ma era una di quelle situazioni di prova, diciamo, in cui non eri ancora ufficialmente ingaggiato".

"E ricordo che girando sul set ho visto anche Charlie Sheen fare due chiacchiere con Jerry Weintraub [il produttore del film], e ho pensato 'Ma che ci fa Charlie qui?" spiega, proseguendo con la lista di attori che probabilmente avrebbero potuto essere considerati suoi rivali per il ruolo "E poi Nicolas Cage, credo, e Robert Downey Jr. aveva partecipato anche al workshop per la parte che recitai in I ragazzi della 56esima strada".

Certo non sappiamo quanto seria fosse la competizione a quel punto, se davvero erano stati presi in considerazione quei nomi, e quanto avanti andarono prima della decisione definitiva, ma quel che sappiamo è come è andata a finire. E il vincitore fu... Ralph Macchio.