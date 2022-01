Karate Kid: Ralph Macchio non esclude la realizzazione di un nuovo film

Ralph Macchio, la star di Cobra Kai, ha svelato che sarebbe disposto a recitare in un altro film di Karate Kid, pur rivelando le sue condizioni per partecipare alle riprese di un eventuale sequel.

Lo show prodotto per Netflix ha permesso di regalare un nuovo capitolo della storia di Daniel e Johnny, rivali e ora costretti a unire le forze, tuttavia la saga potrebbe dare vita a nuovi progetti grazie alla popolarità ottenuta negli ultimi anni.

In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Ralph Macchio ha parlato dell'ipotesi di girare un film in stile El Camino, che ha concluso la storia dei protagonisti di Breaking Bad. L'attore ha spiegato: "Non sto chiudendo la porta a nulla. Dopo che si è lavorato una volta a questo livello sarebbe sciocco dire 'Ma quel progetto non funzionerebbe'".

L'interprete di Daniel ha sottolineato: "Ovviamente si dovrebbe trattare del giusto contenuto e del modo corretto per realizzarlo. Anche se dicono 'Cobra Kai non muore mai', a un certo punto dovremo concludere la serie e chiudere in modo adeguato le storie. E c'è la speranza che Netflix ci dia l'opportunità di finirla, e poi ci sarà spazio per altri capitoli in modi diversi".

Il successo cinematografico di Karate Kid - Per vincere domani aveva dato vita a anche a The Next Karate Kid, con star Hillary Swank, e al reboot del 2010 con protagonista Jaden Smith e Jackie Chan, slegato dai precedenti capitoli della storia.