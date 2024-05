Karate Kid, Joshua Jackson: 'Finalmente un film che posso guardare con mia figlia'

Joshua Jackson sta per prepararsi per il suo prossimo ruolo nel cast di Karate Kid. Intervistato sul red carpet di Upfront Disney, Jackson ha svelato il motivo principale per il quale ha accettato il ruolo nel film.

"Parte del motivo per cui volevo fare il film è che sarebbe stata la prima cosa, dopo parecchio tempo, che potrei potenzialmente guardare con mia figlia" ha confessato. Jackson ha una figlia di quattro anni, Juno Rose, con l'ex moglie Jodie Smith. Dopo quattro anni di matrimonio, Turner-Smith ha chiesto il divorzio dall'attore di Fringe nell'ottobre 2023.

The Affair: l'attore Joshua Jackson nel decimo episodio

Lontano dai riflettori

Lo scorso anno, Jodie Turner-Smith spiegò a People il modo con cui cerca di conciliare la carriera con la vita privata legata alla figlia:"Sentirsi realizzati significa esser la miglior versione di me stessa per mia figlia. Cerco di coinvolgerla nella mia vita, non lasciare che il lavoro sia qualcosa che esiste al di fuori di lei ma che anche lei possa farne parte". Sin dalla nascita, Joshua Jackson e Jodie Turner-Smith hanno cercato di mantenere la figlia lontana dai riflettori.

In ogni caso, Joshua Jackson ha condiviso in diverse occasioni alcuni dettagli sulla sua vita da padre:"Il lavoro del genitore è costante perché lei è costantemente una nuova versione di se stessa. Quindi, penso che bisogna essere aperti al fatto che devi riscoprire tua figlia ogni volta. Ma la parte più bella, al momento, è che lei è così iper-verbale e ha opinioni molto decise. Mi sto godendo la possibilità di essere in quella fase con lei".

Joshua Jackson è famoso in tutto il mondo per il ruolo di Pacey Witter nella serie di Kevin Williamson Dawson's Creek dal 1998 al 2003 e successivamente nelle serie Fringe e The Affair - Una relazione pericolosa. Ha recitato anche al cinema in film come Bobby di Emilio Estevez, Scream 2, Una ragazza a Las Vegas e in un cameo in Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco, primo capitolo del franchise di Steven Soderbergh.