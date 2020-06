Karate Kid: ecco che fine ha fatto l'auto gialla del film

Ricordate la Ford Super Deluxe gialla del 1948 protagonista di un'iconica scena di Karate Kid? Esiste ancora e il suo proprietario ha un nome piuttosto conosciuto. La sequenza dell'auto vede il giovane allievo Daniel impegnato a 'togliere la cera e mettere la cera' per allenarsi lucidando la carrozzeria, come richiesto dal maestro Miyagi.

Nel film è proprio Miyagi a donare l'auto a Daniel e nella realtà le cose non sono andate troppo diversamente. La Ford Super Deluxe venne consegnata dal produttore di Karate Kid - per vincere domani al protagonista, Ralph Macchio, al termine delle riprese del terzo film e l'attore la possiede tuttora. Macchio ha conservato il mezzo di trasporto nel suo garage per decenni, prima di rimetterla a nuovo per poterla includere nella nuova serie tv legata al franchise.

In una sequenza tributo dello show Cobra Kai nei confronti di Pat Morita, l'interprete del maestro Miyagi, Daniel fa visita alla tomba del suo vecchio mentore. Mentre sta per tornare alla sua auto ricorda la lezione di Miyagi quando gli consegnò le chiavi della Ford Super Deluxe.

Karate Kid - Per vincere domani è uno dei titoli cult degli anni '80. Diretto da John G. Avildsen, Karate Kid racconta la storia dell'adolescente Daniel Larusso, trasferitosi dal New Jersey alla California, in difficoltà a causa dei bulli. Grazie all'aiuto del maestro Miyagi, Daniel diventerà un valido karateka e riuscirà a farsi rispettare. Il film diede vita ad un franchise e permise a Pat Morita di ricevere una candidatura ai premi Oscar.