Kanye West, nuovi tweet preoccupano i fan: "Get Out è ispirato a me"

Kanye West continua a suscitare perplessità a causa dei suoi bizzarri comportamenti e nella giornata di ieri una serie di tweet hanno alimentato la convinzione che il rapper stia vivendo un periodo complicato. L'artista ha infatti pubblicato dei messaggi al limite della follia in cui sosteneva persino che il film Get Out - Scappa sia ispirato a lui.

Nella giornata di lunedì il rapper ha inizialmente pubblicato un post dedicato al video di Michael Jackson per il brano Black or White. I messaggi successivi di Kanye West ribadivano il suo amore per la propria famiglia, passando poi per frasi al limite della follia come "NBC ha fatto rinchiudere Bill Cosby". In un tweet ha quindi parlato in modo strano della moglie facendo inoltre un riferimento cinematografico: "Kim stava cercando di volare in Wyoming con un dottore per rinchiudermi come nel film Scappa - Get Out perché ho pianto ieri parlando di come ho salvato la vita di mia figlia". Kanye ha proseguito: "Tutti sanno che il film Get Out è su di me".

I fan di West hanno reagito con una certa preoccupazione, ormai convinti che stia vivendo un periodo complicato dal punto di vista della salute mentale. I messaggi pubblicati su Twitter sono però stati cancellati per lasciare spazio a un'immagine con cui si ricorda l'uscita di DONDA, il nuovo album di Kanye West, nella giornata di venerdì.

Pochi giorni fa il rapper era apparso in South Carolina per un evento a favore della sua campagna presidenziale durante il quale era anche scoppiato a piangere e aveva rivelato dettagli della sua vita che avrebbero dovuto rimanere privati.