Venezia: Kanye West e la moglie banditi a vita per atti osceni da una società di motoscafi

Kanye West e la sua partner, Bianca Censori, hanno ricevuto una sanzione severa da una compagnia di noleggio di motoscafi a Venezia, che ha deciso di vietare loro l'accesso in modo permanente dopo un incidente sul Canal Grande. Durante la loro giornata in barca, la coppia è stata sorpresa dai paparazzi in una posizione compromettente.

Le foto in questione hanno fatto il giro del web in poche ore: negli scatti si può osservare West (46 anni) con i pantaloni abbassati mentre la Censori (28 anni), in una posizione piuttosto peculiare, sembra essere intenta a rialzarsi dopo essersi chinata su di lui.

La Venezia Turismo Motoscafi, la società che ha noleggiato la barca a West e Censori, ha rilasciato un'intervista esclusiva pubblicata dal Daily Mail Australia, rivelando che le due celebrità non sono più le benvenute a bordo delle loro barche: "Non ne eravamo al corrente finché le foto non sono diventate virali online".

"A bordo, l'autista doveva tenere d'occhio il traffico e non ha visto queste oscenità. Se ciò fosse accaduto, sarebbe sceso immediatamente e avrebbe segnalato i trasgressori a chi di dovere", recita il comunicato pubblicato da Venezia Turismo Motoscafi.