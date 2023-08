Kim Kardashian vs Kanye West: il divorzio arriva su discovery+ il 10 agosto in esclusiva

È in arrivo su discovery+, il prossimo 10 agosto, in esclusiva Kim Kardashian vs Kanye West: il divorzio, il documentario che ripercorre la storia d'amore tra i due finita nel 2021 con una battaglia legale.

Kim Kardashian vs Kanye West: Il divorzio è il documentario, in arrivo su discovery+ il 10 agosto in esclusiva, che ripercorre tutte le tappe di una delle coppie celeb più chiacchierate degli ultimi 20 anni. Un racconto inedito che vede protagonisti gli avvocati coinvolti nelle pratiche di separazione e gli amici della coppia, in cui emergono i retroscena del tumultuoso e miliardario divorzio tra la primogenita di casa Kardashian e il rapper e produttore statunitense.

Sembra distante un'eternità quel 24 maggio del 2014, quando Kim Kardashian e Kanye West si scambiavano le loro promesse d'amore nella storica dimora fiorentina del Forte di Belvedere a Firenze. Una storia nata con uno sguardo nel 2003 sul set di un videoclip, e proseguita come un'amicizia speciale 5 anni dopo, attraverso una serie TV (la celebre Keeping Up With The Kardashians), consigli e sfilate di moda (quella a Parigi nel 2011 che Kanye dice di aver organizzato solo per lei), addirittura un matrimonio (quello di Kim con Kris Humphries nel 2011, durato appena 72 giorni). E poi la canzone Cold, la nascita della prima figlia, North West, nel 2013, la grandiosa proposta di matrimonio e il matrimonio altrettanto faraonico da 3 milioni di dollari, la nascita di altri tre figli (nel 2015 Saint, poi Chicago nel 2018 e Psalm 2019 da madre surrogata), rapine, ospedalizzazioni, lussuosi regali. Fino al 2021, alle prime voci di divorzio, confermato a febbraio dalla firma di Kim sui documenti. Di quella storia d'amore restano solo intere pagine di giornali di gossip, accuse e diatribe consumatesi a colpi di tweet e atti giudiziari, l'ultimo dei quali, nel novembre 2022, ha sancito che Kanye West deve alla sua ex moglie 200.000 dollari al mese per il mantenimento dei figli.

Saranno due i punti di vista mostrati in Kim Kardashian vs Kanye West: Il divorzio: da una parte, il racconto del complesso rapporto di Kanye con i media e l'imponente famiglia Kardashian, e il suo disperato tentativo di salvare il matrimonio, e, dall'altra, Kim in balia di un relazione completamente allo sbando e di continui attacchi online subiti da parte dell'ex marito, fino alla decisione definitiva di porre fine al matrimonio.