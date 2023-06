Kanye West ha servito sushi agli invitati al suo compleanno sul corpo di due donne nude (FOTO)

La festa di compleanno di Kanye West è stata caratterizzata da un sacco di dettagli eccentrici e bizzarri che hanno lasciato i fan senza parole: tuttavia, la decisione più peculiare presa dal rapper è sicuramente stata quella di servire sushi e sashimi sui corpi di due donne nude.

Stiamo parlando di un'usanza giapponese, chiamata nyotaimori, che West ha deciso di includere nei festeggiamenti della festa per il suo 46° compleanno che ha avuto luogo sabato sera a Los Angeles. Gli utenti hanno immediatamente preso d'assalto i social media per commentare le foto che nelle ultime ore sono state diffuse online:

"Trattare una donna come un piatto è una delle cose più misogine possibili", ha twittato una ragazza. "Dico davvero, in quale MONDO trattare le donne come oggetti per il consumo maschile (letteralmente) non è misoginia?. Non ci sono veramente parole, c'era anche sua figlia di nove anni alla festa."

"Le polemiche sulle donne nude ricoperte di sushi sono semplicemente stupide e radicate nell'ignoranza: come si può sostenere che una cosa sia misogina senza neanche conoscere quali sono le origini del nyotaimori. Kanye è un'artista, è una persona colta, non mi aspetto niente di diverso da lui", ha scritto un fan del rapper, in risposta alle critiche che sono state postate su Twitter.