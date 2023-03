Kanye West sugli ebrei: "Un film di Jonah Hill mi ha aiutato ad apprezzarli di nuovo"

Kanye West si è trovato al centro di una serie di polemiche diversi mesi fa per aver postato dei contenuti ritenuti antisemiti. Da allora la prospettiva del rapper sugli ebrei sembra essere mutata, come sembra suggerire un'immagine di un film di Jonah Hill che la star ha pubblicato sulla propria pagina Instagram.

West ha affermato di aver visto una pellicola di Jonah Hill che "lo ha aiutato ad apprezzare di nuovo gli ebrei". Ye è solito postare su Instagram svariati commenti relativi ai film che vede in tv e le sue opinioni sono generalmente molto brevi e dirette. Attraverso il suo ultimo post, il 45enne vincitore del Grammy ha rivelato di aver visto la commedia del 2012 intitolata 21 Jump Street.

Kanye West ha spiegato che la performance di Hill (che è ebreo) ha apparentemente cambiato le sue opinioni sul giudaismo: "Guardare Jonah Hill in 21 Jump street mi ha aiutato ad apprezzare di nuovo gli ebrei... Nessuno dovrebbe prendere la rabbia che prova contro uno o due individui e trasformarla in odio verso milioni di persone innocenti... Nessun cristiano può essere etichettato come antisemita visto che Gesù stesso è ebreo. Grazie Jonah Hill, ti voglio bene."

Ovviamente è impossibile capire se i commenti del rapper siano seri o sarcastici, anche se i fan nella sezione dei commenti sembrano essere piuttosto certi che il post rientri con tutta probabilità nella seconda categoria. Alcuni hanno preso in giro il musicista, mentre per altri questo potrebbe essere l'inizio di una sorta di "arco di redenzione" per la star 45enne.