Kanye West: "Black Lives Matter era una truffa, lo sanno tutti"

Kanye West ha affermato che Black Lives Matter era una truffa spostando la discussione su se stesso dopo aver presentato la sua nuova collezione di Yeezy, indossando una maglietta cn la scritta "White Lives Matter", durante la sfilata di moda che ha recentemente avuto luogo a Parigi.

In una storia di Instagram in seguito cancellata, West ha scritto: "Lo sanno tutti che Black Lives Matter era una truffa. Ora è (sic) finita. Prego, non c'è di che. Ognuno ha il diritto di avere la propria opinione e questa è la mia." Come accennato in precedenza, l'artista aveva fatto scalpore appena 24 ore prima posando con la commentatrice politica Candace Owens.

Le magliette indossate dalle due star vanno contro il messaggio del movimento che, secondo alcuni utenti di Twitter, "dovrebbe sradicare la supremazia bianca e costruire un potere locale per intervenire nella violenza inflitta alle comunità nere dallo stato e dai vigilanti".

La commentatrice politica afroamericana conservatrice che ha posato insieme a Kanye West, a proposito di Black Lives Matter, ha dichiarato: "La Cullors, la fondatrice del movimento, si è comprata una casa da 1.4 milioni di dollari. BLM non ha nulla a che fare con le vite dei neri. 18 persone di colore sono state uccise in 24 ore nelle rivolte di Chicago per George Floyd, più 10 persone sono state uccise a Brooklyn in un'ora, il movimento è solo anarchia nera. E io non mi piegherò mai a questo."