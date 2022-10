"Kanye West è antisemita", Jamie Lee Curtis, Sarah Silverman e altre celebrità accusano il rapper

L'attrice Jamie Lee Curtis, di origine ebraica, ha espresso la sua disapprovazione per il recente tweet antisemita pubblicato da Kanye West. Anche Sarah Silverman e Josh Gad, entrambi ebrei, hanno schernito il rapper per il seguente tweet: "Sono un po' stanco stasera, ma quando mi sveglierò alzerò a livello 3 l'attacco agli ebrei. La cosa divertente è che nessuno mi può definire antisemita perché i neri, in realtà, sono ebrei. Voi ebrei vi siete presi gioco di me e avete cercato di distruggere chiunque si opponga ai vostri piani".

"Mi sono svegliata e sono scoppiata in lacrime", ha dichiarato la Curtis, dopo aver letto il tweet. "Morte agli ebrei? Cosa stai facendo? È già abbastanza brutto che il fascismo sia in crescita in tutto il mondo, ma su Twitter? Come se gli ebrei non avessero avuto abbastanza difficoltà".

"Le parole contano. Una minaccia agli ebrei si è conclusa con un genocidio in passato. Le tue parole feriscono e incitano alla violenza. Sei un padre. Per favore, smettila", ha continuato l'attrice. "È semplicemente ripugnante. Spero che riceva aiuto. Spero che i suoi figli ricevano aiuto da lui. È terribile. Se non reagiamo, chi siamo?"

L'attrice e comica ebrea Sarah Silverman ha affrontato la questione in una dichiarazione su Twitter: "Kanye ha minacciato gli ebrei ieri su Twitter e non è nemmeno di tendenza. Perché per lo più solo gli ebrei parlano contro l'odio ebraico? Il silenzio è così forte". L'attore ebreo Josh Gad ha ritwittato la dichiarazione della Silverman, aggiungendo che: "Trovo che l'antisemitismo sia una delle rare forme di odio nei confronti di un gruppo specifico che apparentemente viene accolto con il silenzio dalle masse."