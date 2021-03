Kaley Cuoco sarà Doris Day in una miniserie prodotta da Warner Bros

Kaley Cuoco interpreterà Doris Day in una miniserie prodotta da Warner Bros: la celebre bionda di The Big Bang Theory, quindi, vestirà i panni della fidanzata d'America.

The Big Bang Theory: Kaley Cuoco e Johnny Galecki nell'episodio The Raiders Minimization

Come riportato da Variety, a produrre la miniserie su Doris Day interpretata da Kaley Cuoco saranno Yes, Norman Productions, Warner Bros Television e Berlanti Productions. Lo show sarà tratto da Doris Day: Her Own Story di A.E. Hotchner basato su una serie di interviste condotte dall'autore con l'attrice. I produttori esecutivi a occuparsi del progetto saranno Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden. Al momento, non è ancora chiaro quale network distribuirà lo show.

Rock Hudson e Doris Day in un momento di relax

Celebre per aver collaborato con Alfred Hitchcock e Rock Hudson, la figura di Doris Day rimarrà sempre legata al tema musicale Whatever will be (Que sera sera). Nonostante abbia conquistato la fama di fidanzata d'America, la vita dell'attrice è stata complessa. La Day, infatti, ha attraversato quattro matrimoni e ha perso buona parte dei suoi soldi a causa del terzo partner.

Kaley Cuoco ha accettato di interpretare la miniserie su Doris Day dopo aver conquistato una nomination ai Golden Globe e ai SAG per la sua interpretazione in The Flight Attendant, rinnovata per una seconda stagione da HBO Max. Al momento, l'attrice sta attraversando un momento decisamente straordinario nell'ambito della sua carriera.