Justine Mattera, il suo costume per Halloween 2021 è da censura: la foto su Instagram

Justine Mattera ha preso sul serio la ricorrenza di Halloween 2021 pubblicando una foto da censura su Instagram: la showgirl e modella, dopo aver trascorso alcuni giorni a Gardaland per il compleanno della figlia, ha regalato ai suoi fan una foto che ha lasciato i suoi follower senza parole.

Dopo aver abbandonato il mondo della televisione Justine Mattera è molto attiva sui social, su Instagram ha un account seguito da 509mila follower. L'ex moglie di Paolo Limiti oggi è legata all'imprenditore Fabrizio Cassata e la coppia ha due figli, Vivienne Rose e Vincent. La primogenita è nata il 27 ottobre e per questo motivo la famiglia nei giorni scorsi è stata a Gardaland, il parco dei divertimenti situato in provincia di Verona. "Mia figlia fa gli anni il 27 ottobre, ogni anno cerco un'idea per la festa giusta...", ha scritto nei scorsi giorni sul social dove ha postato alcune immagini di sé stesa truccata da zombie.

Per la giornata di Halloween invece Justine ha voluto regalare ai fan qualcosa di più hot, la Mattera ha postato una sua immagine che in poco tempo ha fatto il pieno di like e di consensi. Come si vede nella foto sopra, la showgirl indossa solo degli slip di lattice, un cappello dell'Armata Rossa e ha tra le mani un frustino. La scritta "censored" non dà al pubblico la possibilità di vedere i seni scoperti di Justine Mattera che, a dispetto dei suoi 50 anni, compiuti lo scorso 7 maggio, ha ancora un fisico invidiabile. Nella caption si legge "Happy Halloween. Il mio travestimento più riuscito" e nessuno, tra coloro che hanno commentato il post, ha osato darle torto.