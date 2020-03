Justice League Mortal: nuove foto del team di eroi del film mai realizzato

Grazie al regista Ryan Unicomb sono riemerse nuove foto del team di Justice League Mortal, film di supereroi DC mai realizzato. Il film avrebbe dovuto essere diretto dall'australiano George Miller.

Dopo aver diffuso una prima immagine che svela il prototipo della maschera usata dal Batman di Armie Hammer in Justice League Mortal Ryan Unicomb, autore di un documentario sul film mai girato, ha diffuso in rete nuove immagini che svelano il look di Batman, Superman, The Flash, Aquaman, Wonder Woman, Martian Manhunter e Green Lantern. Tra le foto spicca quella di Megan Gale con indosso il costume di Wonder Woman.

Ryan Unicomb sta attualmente lavorando al documentario Miller's Justice League Mortal, ma come ha svelato lui stesso Warner Bros. e molti dei creativi legati al progetto hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni o collaborare al suo progetto. Justice League: Mortal avrebbe dovuto essere diffuso negli anni '2000, ma è stato cancellato quando Warner Bros. ha incassato il successo della trilogia su Batman di Christopher Nolan, scegliendo di concentrarsi solo sulle proprietà DC. Oltre ad Armie Hammer nei panni di Batman e Megan Gale in quelli di Wonder Woman, il film prevedeva la presenza di D.J. Cotrona nel ruolo di Superman, Adam Brody in quello di The Flash/Barry Allen, Common nei panni di Green Lantern/John Stewart, Jay Baruchel come Maxwell Lord, il compianto Anton Yelchin nel ruolo di Wally West, Teresa Palmer nei panni di Talia al Ghul e Hugh Keays-Byrne in un ruolo segreto che si vocifera fosse Martian Manhunter.