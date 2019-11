Jussie Smollett: l'ex star di Empire fa causa alla città e alla polizia di Chicago

Jussie Smollett, ex star della serie Empire, ha deciso di fare causa alla città e al dipartimento di polizia di Chicago per i danni subiti.

Jussie Smollett ha deciso di fare causa al dipartimento di polizia di Chicago dopo quanto accaduto circa un anno fa, quando l'attore di Empire è stato accusato di aver mentito sull'aggressione violenta subita a gennaio.

L'avvocato della star della serie ha spiegato i motivi per cui ha deciso di procedere per vie legali: "Nonostante le accuse nei confronti di Mister Smollett siano state ritirate, l'indagine basata sulle false dichiarazioni dei fratelli Osundairo sull'attacco lo hanno messo al centro di un processo pubblico che l'ha ridicolizzato e lo ha ferito personalmente. A parte i danni sostanziali causati, Smollett ha subito, e continua a farlo, delle sostenziali perdite economiche tra cui, ma non solo, le opportunità di lavoro e l'aumento delle spese legali, oltre a delle ripercussioni mentali e stress".

Jussie Smollett, ribadiscono i documenti presentati dagli avvocati, deve inoltre affrontare economicamente i costi del caso legato al crimine di cui è stato vittima. La falsa testimonianza dei fratelli Osundairo sosteneva che l'attore avesse organizzato una finta aggressione per aumentare la propria popolarità. Ad aprile Jussie ha ricevuto la notizia che dovrebbe pagare 130.000 dollari legati ai costi delle indagini e la legge permette inoltre alla città di richiedere un rimborso del triplo dei costi stimati, facendo quindi lievitare la cifra a circa 390.318 dollari, cifra che probabilmente Smollett non possiede.

Jussie, dopo essere stato scagionato dalle accuse dovendo semplicemente pagare 10.000 dollari e mettersi a disposizione per alcune ore nei servizi sociali, sta quindi richiedendo alle autorità di evitare il pagamento e, al contrario, chiede di ricevere un rimborso per i danni subiti e per cui incolpa le autorità locali.

Smollet ha inoltre perso il suo ruolo in Empire, serie che si concluderà con la sesta stagione in cui non sarà presente in alcun modo.

Bill McCaffrey, portavoce del dipartimento di polizia di Chicago, ha ora replicato alla notizia della nuova causa dichiarando: "La città mantiene con fermezza le sue richieste originali e continuerà a proseguire con il procedimento. Il giudice in questo caso ha già deliberato una volta a nostro favore e ci attendiamo totalmente di sconfiggere anche queste richieste".