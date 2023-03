Jury Duty, James Marsden nel trailer della nuova serie comedy in arrivo su Amazon Freevee

Amazon Freevee ha condiviso il primo trailer di Jury Duty in cui è presente anche James Marsden. La nuova serie comedy che avrà lo stile di un documentario, arriverà sulla piattaforma con i suoi primi episodi il 7 aprile.

Come riportato da ComicBook, Jury Duty, nata dal genio dei produttori di The Office, Bad Trip e The White Lotus, approderà sul servizio di streaming video supportato dalla pubblicità di Amazon con i primi quattro dei suoi otto episodi il 7 aprile. La commedia giudiziaria in che modo di svolge e funziona dal suo interno un processo con giuria in America attraverso gli occhi di particolare giurato, Ronald Gladden, un appaltatore di San Diego, in California.

Gladden non sa però che il caso è completamente falso e tutti, tranne lui, sono degli attori. Compreso James Marsden. In conclusione tutto ciò che accade all'interno e all'esterno dell'aule di tribunale è stato pianificato.

"Jury Duty è nato da una domanda: è possibile realizzare una sitcom come The Office ma basata su un processo, portando al suo interno brillanti interpreti comici e mettere al centro dello show una persona reale che non si rende conto di essere circondata da attori?" ha dichiarato il produttore esecutivo Todd Schulman.

X-Men, James Marsden tornerebbe volentieri come Ciclope nel MCU

"Onestamente non ne avevamo idea, ma quando l'abbiamo presentato a Freevee abbiamo fatto finta di esserne certi. Grazie a Dio ce l'abbiamo fatta".

"Non ci sono garanzie, ma c'è ambizione, creatività, divertimento puro e il desiderio di fare qualcosa di diverso ma con grande cura" ha sottolineato Lauren Anderson di Amazon Studios. "La nostra speranza è che il pubblico resti piacevolmente sorpreso da ciò che vedrà e da ciò che lo show racconta sull'umanità".

Nel cast di Jury Duty James Marsden che indossa i panni di una versione alternativa di se stesso insieme a un cast corale di attori comici tra i quali Alan Barinholtz, Susan Berger, Cassandra Blair, David Brown, Kirk Fox, Ross Kimball, Pramode Kumar, Trisha LaFache, Mekki Leeper, Brandon Loeser, Edy Modica, Rashida Olayiwola, Kerry O'Neill, Whitney Rice, Maria Russell, Ishmel Sahid, Ben Seaward, Ron Song e Evan Williams.

I primi quattro episodi di Jury Duty arriveranno sulla piattaforma venerdì 7 aprile, altri due nuovi episodi usciranno ogni venerdì fino al finale previsto per il 21 aprile.