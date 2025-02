Jurassic World: Rinascita, il teaser anticipa l'arrivo del trailer, ecco quando uscirà

Universal Pictures ha diffuso un primissimo teaser di Jurassic World: Rinascita, nuovo capitolo del franchise inaugurato da Steven Spielberg con Jurassic Park e che ora presenta un cast tutto nuovo.

Condiviso su X, il filmato mostra l'esperta di operazioni segrete Zora Bennett, interpretata da Scarlett Johansson, e il paleontologo Henry Loomis, interpretato da Jonathan Bailey, mentre attraversano un campo e incontrano un dinosauro.

Purtroppo, nel filmato si intravede solo la coda del rettile. Il video rivela poi che il primo trailer di Jurassic World: Rinascita sarà pubblicato online mercoledì 5 febbraio. L'uscita nelle sale di tutto il mondo è invece fissata per il prossimo 2 luglio.

In che timeline si svolge il nuovo film del franchise?

Ambientato cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World - Il dominio, uscito nel 2022, il nuovo capitolo del franchise d'azione sui dinosauri segue la Johansson nel ruolo di Zora Bennett, incaricata di guidare un'esperta squadra in una missione top-secret per ottenere materiale genetico dai tre dinosauri più massicci del mondo.

Jurassic World: Rebirth - Scarlett Johansson in una scena

Tuttavia, dopo essersi trovati bloccati su un'isola con una famiglia la cui spedizione in barca si è rovesciata, i due fanno una scoperta scioccante che è stata nascosta al mondo per decenni.

Jurassic World: Rebirth vanta una sceneggiatura scritta da David Koepp, lo sceneggiatore dei primi due film del franchise - Jurassic Park e Il mondo perduto: Jurassic Park, diretti da Spielberg. In una recente intervista, Koepp ha spiegato cosa lo ha spinto a tornare al franchise, rivelando che la Universal gli ha dato essenzialmente carta bianca per il film: "Non capita spesso di avere la possibilità che ti diano poche direttive, a parte il fatto che ci dovevano essere dei dinosauri".