Jurassic World: Rebirth, Scarlett Johansson e Jonathan Bailey in un nido di dinosauri nella nuova foto dal set

In attesa del primo trailer, la Universal ha condiviso una nuova immagine di Jurassic World: Rebirth con Scarlett Johansson e Jonathan Bailey.

Grandi notizie per i fan di Jurassic World in attesa del prossimo capitolo della saga. La Universal Pictures ha appena rilasciato una nuova immagine di Jurassic World: Rebirth, offrendoci uno scorcio esclusivo con Scarlett Johansson (Zora Bennett) e Jonathan Bailey (Dr. Henry Loomis) in un ambiente che sembra essere un vero e proprio nido di dinosauri. Potete vedere l'immagine qui sotto.

Un dettaglio curioso: l'uovo che il Dr. Loomis tiene in mano è finora l'unico indizio visivo ufficiale riguardante uno dei dinosauri del film.

Recenti indiscrezioni hanno rivelato che i protagonisti si troveranno ad affrontare diverse creature preistoriche, tra cui Mosasaurus, Titanosaurus, Quetzalcoatlus, Maiasaura e una nuova versione dello Spinosaurus.

Tutto quello che sappiamo su Jurassic World: Rebirth

Sebbene il primo trailer sia ancora atteso, alcune voci sulla trama hanno già fatto il giro del web, anche se nessuna ha trovato conferma ufficiale. Fangoria ha recentemente riportato che il film sarà classificato PG-13, pur con una "violenza brutale" che potrebbe superare i livelli visti nei capitoli precedenti.

Scarlett Johansson and Jonathan Bailey lead a dangerous mission in #JurassicWorldRebirth pic.twitter.com/iWjD0BMGQC — Jurassic World (@JurassicWorld) January 24, 2025

Secondo la sinossi ufficiale, il personaggio di Scarlett Johansson è alla ricerca del materiale genetico dei dinosauri, ma si trova bloccata su un'isola insieme a una famiglia civile, che nasconde un segreto custodito per decenni.

La trama prosegue: "Il film è ambientato cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World: Dominion, quando l'ecologia del pianeta ha reso la Terra ostile per i dinosauri. Le poche creature rimaste vivono in ambienti equatoriali isolati, con climi simili a quelli di un tempo. Le tre specie più gigantesche di questa biosfera tropicale possiedono la chiave per un farmaco che potrebbe salvare milioni di vite umane".

Alcune anticipazioni trapelate (ma non confermate ufficialmente) suggeriscono che Rebirth rappresenterà una sorta di "rivisitazione" della saga, dando il via a una nuova era giurassica. La storia seguirà tre adulti e tre adolescenti che restano intrappolati su un'isola.

Il film sarà diretto da Gareth Edwards, regista di Rogue One: A Star Wars Story e Godzilla, mentre il cast comprenderà anche Manuel Garcia-Rulfo, Rupert Friend, Luna Blaise e David Iacono.