Jurassic World: Il Dominio, la prima foto di Bryce Dallas Howard

Bryce Dallas Howard è ritratta nella prima foto di Jurassic World: Il Dominio, il terzo capitolo della saga giurassica che arriverà nei cinema la prossima estate.

L'attrice interpreta nel progetto diretto da Colin Trevorrow il ruolo di Claire Dearing.

Jurassic World: Il Dominio, Bryce Dallas Howard in una foto del film

Nello scatto pubblicato da Total Film, il personaggio affidato a Bryce Dallas Howard è costretto, in una scena di Jurassic World: Il dominio, a provare a mettersi in salvo immergendosi in una palude. Alle sue spalle si possono vedere le zampe e gli artigli del dinosauro che sta mettendo a rischio la sua vita e che sembra essere l'Indominus Rex.

In Jurassic World - Il regno distrutto era stato però introdotto l'ibrido chiamato Indoraptor, creato usando il DNA dell'Indominus. Al termine del film la nuova specie era stata uccisa e, apparentemente, i campioni di DNA distrutti. Bisognerà quindi attendere per scoprire quali dinosauri staranno dando la caccia a Calire.

Il regista Colin Trevorrow, parlando del capitolo conclusivo della trilogia, aveva dichiarato che le star dei film originali avranno un ruolo importante nel film: "Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum appariranno quanto Bryce Dallas Howard e Chris Pratt. Non sono sempre insieme, ma seguiremo le loro storie in modo equo e si potrà capire che a un certo punto si incontreranno... C'è questa tensione. Non è una storia strutturata necessariamente come siamo abituati a vedere nei film di Hollywood, ma funziona".

Jurassic World: Il Dominio ha quindi svelato che si è ispirato molto ai documentari naturalistici e Planet Earth per realizzare il film: "Il film si affida al fatto che gli animali si comportano e reagiscono in un modo che sembra naturale".