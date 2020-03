Jurassic World: Chris Pratt nel cast della serie tv?

Di una serie tv su Jurassic World si era parlato di recente, così come del coinvolgimento nel progetto sia di Steven Spielberg che di Colin Trevorrow. Ora altre fonti ben informate parlano della possibilità che possa essere della partita anche Chris Pratt, l'interprete della nuova trilogia, il cui ultimo capitolo, Jurassic World: Dominion ha dovuto interrompere le riprese qualche giorno fa per via dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Jurassic World: Fallen Kingdom - Chris Pratt in una scena con ina tartaruga

L'ipotesi della presenza di Chris Pratt in un live action televisivo di Jurassic World è rimbalzata sulle pagine di We Got This Covered la quale, a garanzia della veridicità delle sue informazioni, rimarca che sia la stessa che le ha confermato la presenza di Jake Johnson in Jurassic World 3. Il ruolo di Pratt dovrebbe essere ricorrente, sempre secondo quanto riferito dalla testata americana, ma non ne sarà il protagonista. Verosimilmente servirà da ponte per collegare ciò che si è visto al cinema con quanto vedremo in televisione.

Rimane confermata anche la piattaforma su cui dovrebbe andare in onda: Peacock della NBCUniversal che potrebbe usare il marchio e la fama legata alla saga dei dinosauri per portarsi dietro un numero maggiore di abbonamenti. Nel frattempo le riprese del terzo capitolo, come abbiamo già detto, sono state momentaneamente bloccate e non è chiaro quando potranno ripartire. Questo sicuramente influirà anche sulla data di uscita del film che era prevista per giugno 2021. Sempre per gli stessi motivi, la Universal aveva già precedentemente rinviato le uscite di due film già pronti, No Time to Die - spostato da aprile a novembre - e Fast & Furious 9 - The Fast Saga: previsto per fine maggio, è stato rimandato ad aprile 2021, al posto del decimo episodio che è attualmente in stand-by.