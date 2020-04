Jurassic Park: quando il T-Rex terrorizzò la troupe durante un pranzo

Il T-Rex, un gigantesco dinosauro robotico di oltre dodici tonnellate utilizzato sul set di Jurassic Park, terrorizzò il pubblico attraverso lo schermo nel 1993, ma spaventò anche i tecnici e i membri della troupe durante le riprese visto che il dinosauro, sotto la pioggia o in caso di mancanza di energia, era soggetto a gravi malfunzionamenti.

La produttrice del film, Kathleen Kennedy, ricorda che: "Il T-Rex è impazzito moltissime volte durante le riprese di Jurassic Park, ci spaventava a morte, dico davvero. Una volta stavamo pranzando, ridevamo e scherzavamo, quando all'improvviso il gigantesco T-Rex si è azionato di sua spontanea volontà. All'inizio non capivamo cosa stesse succedendo, poi ci siamo resi conto che succedeva a causa della pioggia. Quando c'erano visite sul set o gente nuova sentivi spesso delle urla e capivi subito che era a causa del T-Rex che doveva essersi animato spontaneamente."

Ma fu Alan Scott, un membro della troupe, la vittima del più terrificante degli incidenti. Una mattina Alan si trovava all'interno del T-Rex, stava applicando della colla sulla parte inferiore della pelle del dinosauro quando all'improvviso ci fu un black-out nello studio: "Potevo sentire gli ingranaggi e le parti idrauliche spegnersi lentamente e poi sentii un grido dall'esterno: 'C'è qualcuno dentro il T-rex!' Tutto quello a cui riuscivo a pensare erano quei grandi cilindri idraulici e le gigantesche lamiere di metallo incastrate l'una sull'altra, e io mi trovavo propri lì in mezzo. Mi sono messo le mani il più vicino possibile al petto e sono rimasto immobile, sperando che nessuna parte del mio corpo rimanesse intrappolata in tutto quel metallo in movimento. Non è stato fino al completo spegnimento del dinosauro robotico che ho capito che non mi sarei fatto niente. La testa si abbassò fino a quando il naso fu a un paio di metri da terra, tre o quattro ragazzi aprirono la mascella e mi tirarono fuori."

La troupe era solita tenere riunioni di sicurezza a proposito del T-Rex che pesava più di 12.000 libbre ed era estremamente potente. Venivano usate delle luci lampeggianti per annunciare l'accensione e l'avvicinamento del dinosauro robotico a tutti i tecnici perché, a quanto pare, se ti trovavi nelle vicinanze e il T-Rex ti passava accanto era come essere sfiorati da un enorme autobus che andava a tutta velocità.