Jungleland: il trailer del film con Charlie Hunnam e Jack O'Connell

Jungleland è il nuovo film con protagonisti Charlie Hunnam e Jack O'Connell e online è stato condiviso il trailer del progetto in arrivo in streaming negli Stati Uniti il 10 novembre.

Il video mostra le difficoltà dei due fratelli, alle prese con lavori temporanei e allenamenti, e il loro rapporto di affetto. Un'offerta apparentemente impossibile da rifiutare li porterà a prendere una decisione difficile e rischiosa.

Al centro della trama di Jungleland ci sono i fratelli Stan e Lion, interpretati da Charlie Hunnam e Jack O'Connell, che cercano di ritagliarsi un posto da protagonisti nel mondo della boxe. Quando Stan non ripaga un pericoloso boss criminale (Jonathan Majors), i due giovani sono obbligati a compiere un viaggio per partecipare a un torneo ad alto rischio. Stan allena Lion per lo scontro della vita, mentre una serie di eventi minaccia di separare i due fratelli nonostante l'amore che li lega.

Nel cast ci sono anche Jessica Barden e John Cullum.

Il film è diretto da Max Winkler che ne ha scritto anche la sceneggiatura in collaborazione con Theodore Bressman e David Branson Smith.

Tra i produttori di Jungleland c'è anche la Scott Free, la casa di produzione del regista Ridley Scott.