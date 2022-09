Jungle, su Prime Video in streaming da oggi

Jungle, il thriller del 2017 di Greg McLean con Daniel Radcliffe, arriva su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 30 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Daniel Radcliffe è il protagonista del film Jungle, diretto dal regista australiano Greg McLean, già dietro la macchina da presa dell'acclamato horror Wolf Creek. Il lungometraggio è un adattamento del romanzo scritto da Yossi Ghinsberg e racconta le avventure di un giovane pieno di entusiasmo che decide di realizzare i propri sogni viaggiando con destinazione la giungla amazzonica insieme a due amici e a una guida dal passato misterioso.

Il viaggio si trasforma però in una lotta per la sopravvivenza quando il gruppo deve affrontare delle minacce mortali. Fanno parte del cast anche Alex Russell, Thomas Kretschmann e Joel Jackson. Sul portale aggregativo Rotten Tomatoes Jungle è stato accolto dal 61% di recensioni positive ed esce dodici anni dopo il boom a livello internazionale di Wolf Creek, uno degli horror più apprezzati da critici e pubblico. Il prossimo lavoro di Greg McLean, in uscita nel 2023, sarà The Devils of Morning, un nuovo horror scritto da Kevin Bernhardt di cui ancora non è stata svelata la trama.