Jumanji 3, Dwayne Johnson svela il titolo del nuovo film che punta a espandere il franchise

In occasione del CinemaCon, Sony Pictures ha svelato le prime immagini del nuovo capitolo di Jumanji, di cui è stato svelato anche il titolo ufficiale: Jumanji: Open World.

Al momento dell'annuncio e della presentazione delle prime immagini della pellicola, erano presenti anche Kevin Hart, Dwayne Johnson e Jack Black, che insieme a Karen Gillan torneranno nei loro rispettivi personaggi per una nuova avventura.

Jumanji - The next Level, il cast del sequel

La descrizione del filmato mostrato alla CinemaCon

Ancora una volta, i nostri eroi si rendono conto che i confini tra un gioco fantastico e il mondo reale si sono sfumati. Questa volta, i tre protagonisti interpreteranno tre personaggi diversi.

Il dottor Bravestone di Johnson, ad esempio, sarà spagnolo, mentre i personaggi di Hart e Black sono "bloccati in modalità demo" e stanno ancora risolvendo alcuni intoppi. Speriamo che si adattino in fretta, perché il trailer diffuso da Sony includeva numerose scene di bestie della giungla che imperversavano in una tranquilla cittadina del New England.

Jumanji: Robin Williams, Kirsten Dunst, Bonnie Hunt, Bradley Pierce in una scena

Il film conterrà un easter-egg dedicato a Robin Williams

Jumanji è una delle saghe di maggior successo della Sony, anche se sono passati ormai sette anni dall'uscita nel 2019 dell'ultimo capitolo, Jumanji - The Next Level e quasi un decennio dal debutto nel 2017 di Jumanji - Benvenuti nella giungla.

I tre film sono ispirati al successo del 1995 con Robin Williams Jumanji, che Hart, Johnson e Black hanno dichiarato verrà celebrato nel nuovo film con un easter egg. Questo film includerà infatti i dadi originali utilizzati nel primo film. "Robin, questa è per te", ha detto Johnson, indicando il cielo con un cenno del capo in segno di omaggio a Williams, scomparso nel 2014.

Quando esce il nuovo Jumanji al cinema

Questo terzo sequel della saga arriverà nelle sale il 25 dicembre 2026, solamente una settimana dopo l'uscita di due grandi e attesissimi blockbuster come Avengers: Doomsday e Dune: Parte Tre. Jake Kasdan, che ha diretto i precedenti film, torna nuovamente dietro la macchina da presa. Karen Gillan, Nick Jonas, Awkwafina, Alex Wolff, Morgan Turner e Danny DeVito riprendono i ruoli interpretati nei film precedenti.