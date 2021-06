Julianne Moore svela il suo segreto di bellezza per una pelle perfetta a 60 anni

Julianne Moore, 60 anni a dicembre, ha rivelato il suo segreto di bellezza e ha sottolineato quanto, per lei, sia fondamentale proteggere la pelle dai raggi solari.

Julianne Moore con il premio Oscar per Still Alice

In occasione di una recente intervista con The Sydney Morning Herald, la protagonista di Still Alice ha rivelato il segreto alla base della sua bellezza e ha fatto ricorso a un consiglio di sua madre. Julianne Moore ha raccontato: "Mia mamma ha una notevole responsabilità perché mi proteggeva sempre dal sole. Lei non riusciva mai a stare al sole e io sono come lei. Indosso sempre un cappello e mi cospargo il volto di crema solare".

L'attrice ha fatto anche ricorso a trattamenti estetici sfruttando la metodologia del microneedling, una nuova tecnica di ringiovanimento non invasiva che, negli ultimi tempi, sta spopolando. Si tratta di un trattamento estetico che spinge la pelle a reagire alle lesioni cutanee, a sintetizzare nuovo collagene e a rilasciare fattori di crescita che ne promuovono la rigenerazione.

L'attrice, inoltre, è nota per praticare yoga. A questo proposito, Julianne Moore ha rivelato: "Faccio yoga dalle quattro alle cinque volte alla settimana. Si tratta dell'attività che più mi ha salvato nel corso degli ultimi anni. A proposito della sua dieta, la protagonista di Hannibal ha dichiarato di mangiare molto pesce e verdure. Tuttavia, ha anche rivelato di peccare in qualche vizio di troppo: "Non sono così brava con la dieta, ad esempio bevo molto vino. Non riesco ad allontanarmi da ciò che mi rende felice!".

Recentemente, Julianne Moore ha recitato in una nuova serie tratta da Stephen King - ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Lisey Story). La serie è diretta da Pablo Larrain ed è disponibile dal 4 giugno scorso su AppleTV+.