Julia Roberts star della miniserie The Last Thing He Told Me

Il romanzo The Last Thing He Told Me diventerà una miniserie con star Julia Roberts destinata alla piattaforma di streaming di Apple TV+.

Julia Roberts sarà protagonista e produttrice della miniserie intitolata The Last Thing He Told Me, un romanzo scritto da Laura Dave che verrà pubblicato nel mese di maggio 2021.

Il progetto è destinato alla piattaforma di streaming Apple TV+ e nel team della produzione ci sarà anche Reese Witherspoon tramite la sua Hello Sunshine.

In The Last Thing He Told Me l'attrice Julia Roberts avrà la parte di una donna che stringe un'inaspettata relazione con la sua figliastra sedicenne mentre va alla ricerca della verità sul motivo per cui il marito è misteriosamente scomparso.

Laura Dave firmerà l'adattamento per il piccolo schermo del romanzo e avrà l'incarico di co-creatrice della serie in collaborazione con Josh Singer (Il caso Spotlight).

Julia Roberts ha recentemente recitato in Homecoming, la serie di Sam Esmail prodotta per Amazon Prime Video.

Reese Witherspoon è invece reduce dal successo di show come Big Little Lies e Little Fires Everywhere.