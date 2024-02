Julia Roberts riunita al regista Sam Esmail per Panic Carefully

Dopo il successo de Il mondo dietro di me, Julia Roberts tornerà a essere diretta dal regista Sam Esmail in un altro film dal titolo vagamente apocalittico, Panic Carefully. Del progetto misterioso si sa poco o niente. Secondo le anticipazioni di World of Reel, la pellicola avrebbe attirato l'interesse di Netflix, Paramount e Warner Bros. che con molta probabilità si contenderanno i diritti in un'asta.

Di cosa parli il progetto dal titolo quasi ossimorico per il momento non è dato sapere, ma vista la propensione di Sam Esmail per tematiche catastrofe, misteri e complotti, si profila l'ipotesi di un altro thriller.

Il mondo dietro di te, la spiegazione del finale: un balsamo contro l'apocalisse

L'apocalisse è vicina

Campione di visualizzazioni su Netflix, dove è approdato l'8 dicembre, Il mondo dietro di te è un thriller apocalittico prodotto dalla compagnia di Barak e Michelle Obama. Julia Roberts ed Ethan Hawke sono una coppia che ha affittato una casa in campagna fuori da New York per trascorrere un weekend rilassante coi figli quando una serie di strani incidenti culminati in un blackout perturbano la loro quiete. Quando internet cessa di funzionare e due sconosciuti bussano alla porta nel cuore della notte spiegando di essere i proprietari della casa la situazione si complica.

Leitmotiv della pellicola è la serie Friends, che la figlia minore della coppia sta vedendo in streaming e le manca solo l'ultimo episodio quando internet smette all'improvviso di funzionare. Lo stesso regista Sam Esmail si è concentrato sulla spiegazione del paradosso di Julia in Friends, dove è apparsa in un episodio negli anni '90.