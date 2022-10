Julia Roberts non rfiuterebbe una parte in un film di supereroi

Julia Roberts non rifiuterebbe un ruolo in un film di supereroi, almeno in base alle sue recenti dichiarazioni in merito.

Nel corso della premiere di Ticket to Paradise, nuovo film in cui recita al fianco di George Clooney, Julia Roberts è stata interrogata sul suo futuro come attrice, e Variety le ha chiesto se aggiungerebbe al suo curriculum un film coi supereroi.

L'attrice, forse un po' a sorpresa, ha ammesso che non le dispiacerebbe entrare nel mondo dei supereroi.

Commentando la cosa Julia Roberts ha detto: "Non sarebbe fantastico?", accompagnata da un commento di Clooney, il quale ha sottolineato che dovrebbero girarne uno insieme. Una dichiarazione del genere, pur se contestualizzata in un momento dai toni leggeri, potrebbe comunque interessare i grandi marchi di settore come DC e Marvel, i quali non si sono mai rifiutati di coinvolgere attori di serie A nei loro progetti.

L'idea di vedere Julia Roberts in un film di supereroi aprirà sicuramente la strada a tutte le speculazioni del caso, impattando sulla fan base dell'attrice, forse anche lontana da questo genere di film.

Al momento sappiamo che sia la Marvel che la DC che la Warner stanno lavorando a progetti legati al genere, in cui potrebbe incastrarsi facilmente un volto così noto, con una pluralità di possibilità che nel tempo hanno sempre dato spazio a tutti nel settore (Joker, lo dpi-off di Spider-Man, X-Men...).